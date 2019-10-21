 Аэропорт "Борисполь" останавливал работу из-за загрязнения воздуха (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, передает БизнесЦензор.

"В связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности амиакосодержащими веществами по предварительным оценкам произошло высвобождение летучих вредных веществ", – сказано в сообщении.

В связи с этим в аэропорту работала комиссия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"До получения выводов по результатам ее работы обслуживание в терминалах аэропорта приостановлено", – сообщили в "Борисполе".

Позднее в понедельник в пресс-службе аэропорта сообщили о возобновлении работы в штатном режиме после проведения проверки ГосЧС.

"По заключению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в аэропорту, качество воздуха соответствует приемлемым стандартам. Эксплуатация аэропорта восстановлена. Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме", – сообщили в пресс-службе госпредприятия.

В свою очередь в ГосЧС уточнили, что спасатели в 18:20 получили сообщение, что в аэропорту ощущается резкий запах аммиака. В связи с этим был приостановлен вылет самолетов из терминала аэропорта "F". С жалобами из-за ухудшения самочуствия к медикам в аэропорту обратились около 50 человек.

"Отделением радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС осуществлен забор проб воздуха для установления наличия опасных веществ. По результатам замеров установлено наличие в воздухе аммиака (без превышения предельно допустимых концентраций)", – сказано в сообщении.

"По состоянию на 20:11 по информации переменного начальника ГП МА "Борисполь" работа аэропорта восстановлена. Один сотрудник авиакомпании "Скай Ап" доставлен в лечебное учреждение. Дополнительно с жалобами на ухудшение самочувствия обратилось около 50 человек, медицинский осмотр которых проводится на месте", – уточнили в пресс-службе ведомства.