 Крупнейшие компании Григоришина подали заявления о банкротстве

В частности, 17 октября Хозсуд Запорожской области открыл производство по делу о банкротстве ЧАО "Запорожтрансформатор" по инициативе самого предприятия, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Согласно материалам суда, ЧАО "Запорожтрансформатор" обратилось в суд с соответствующим заявлением, ссылаясь на то, что "финансовое состояние предприятия имеет все признаки неплатежеспособности, в настоящее время должник находится в состоянии, когда удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения денежных обязательств должника в полном объеме перед другими кредиторами".

Согласно информации предприятия, на конец 2018 года его задолженность перед банками составила 8,87 млрд грн. При этом заявленная сумма внеоборотных активов составила 2,36 млрд грн, а оборотных активов – 1,77 млрд грн.

Кроме того, 18 октября Хозсуд Луганской области открыл производство по делу о банкротстве ООО "Луганское энергетическое объединение" по заявлению самого предприятия.

В 2017 году в "ЛЭО" заявляли о долге потребителей с оккупированного Донбасса за поставленную электроэнергию на 5 млрд грн, в свою очередь компания была должна госпредприятию "Энергорынок" 5,2 млрд грн.

По данным АО "Запорожтрансформатор", предприятие поставляет оборудование в 88 стран. Общая численность персонала – 2 500 человек. Общая площадь завода – 700 тыс. кв.м. Производственная площадь – 230 тыс. кв.м.

Обе компании входят в группу "Энергетический стандарт" Константина Григоришина.

В госреестре конечным бенефициаром "Запорожтрансформатора" числится одноклассник бизнесмена и менеджер швейцарского офиса Energy Standard Group Леонид Пивоваров (Швейцария), а ЛЭО – болгарин Максим Марков. Лондонский арбитраж ранее признал, что реальный владелец этих активов Григоришин.

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Как сообщалось, ранее группа "Энергетический стандарт" украинско-российского бизнесмена Константина Григоришина окончательно проиграла Вадиму Новинскому и Владимиру Лукьяненко арбитражный спор в Великобритании на более чем $300 млн в корпоративном конфликте вокруг ПАО "Сумское НПО".

В октябре 2018 года нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский заявлял, что группа "Энергетический стандарт" Григоришина еще не выплатила ему и Владимиру Лукьяненко причитающуюся сумму, но ведутся переговоры о возможном компромисса в этом вопросе.

Напомним, октябре 2017 года Высокий суд Англии и Уэльса отказал адвокатам Григоришина в апелляции на решение Лондонского коммерческого арбитража от 9 мая 2016 года, который постановил "Энергетическому стандарту" выплатить более $305,8 млн Новинскому и Владимиру Лукьяненко-младшему.

Из общей суммы, $55,8 млн касаются нарушения акционерного соглашения (JVA) со стороны Григоришина. Эти нарушения заключаются в выводе средств из "Сумского НПО" в пользу компаний "Техноимопрт" и ООО "Энергетический стандарт", подконтрольных Григоришину.

В частности, в 2011-2013 годах машиностроительное предприятие поставляло продукцию через "Техноимопрт" и "Энергетический стандарт", таким образом занизив доходы второго акционера НПО – Владимира Лукьяненко-младшего.

Остальная часть суммы ($250 млн) касается "опционного соглашения". Согласно решению арбитражного суда эту сумму Григоришин обязан заплатить Новинскому, чтобы выполнить обязательства по пут-опциону.