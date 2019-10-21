[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.88 27.58
 Корпоративные отношения
  6  0
Все про:реестр (205) гуманитарная помощь (33) Нефьодов (128)

 Нефьодов анонсировал создание электронного реестра получателей гуманитарной помощи

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов анонсировал создание электронного реестра получателей гуманитарной помощи.

Об этом Нефьодов сообщил во время пресс-брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хотим сделать полностью электронный реестр, где мы будем видеть, кто, что, от кого получает и насколько часто. От кого - это очень важно. Потому что можно сделать сверку. Точно знаю по оперативной информации от правоохранительных структур, что не менее половины этих благотворительных грузов выезжают из страны происхождения как товарный экспорт", - сказал Нефьодов.

Он пояснил, что в настоящее время разрешение на такую помощь дает комиссия при Министерстве социальной политики.

"И дает их достаточно виртуально. Понять, что это за помощь и кому она предназначена, сложно", - отметил он.

"Мы хотим интегрировать принятие этих решений в таможню. Мы отвечаем за пересечение товарами границы, у нас больше возможностей это отследить, чем у Минсоцполитики и Минэкономики", - пояснил глава Гостаможслужбы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155064
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гонтарева Гончарук_Алексей Донбасс Кабмин Квартал-95 Киев Коломойский НАПК США
 
 
 
 
 
 вверх