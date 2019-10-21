 Нефьодов анонсировал создание электронного реестра получателей гуманитарной помощи

Об этом Нефьодов сообщил во время пресс-брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хотим сделать полностью электронный реестр, где мы будем видеть, кто, что, от кого получает и насколько часто. От кого - это очень важно. Потому что можно сделать сверку. Точно знаю по оперативной информации от правоохранительных структур, что не менее половины этих благотворительных грузов выезжают из страны происхождения как товарный экспорт", - сказал Нефьодов.

Он пояснил, что в настоящее время разрешение на такую помощь дает комиссия при Министерстве социальной политики.

"И дает их достаточно виртуально. Понять, что это за помощь и кому она предназначена, сложно", - отметил он.

"Мы хотим интегрировать принятие этих решений в таможню. Мы отвечаем за пересечение товарами границы, у нас больше возможностей это отследить, чем у Минсоцполитики и Минэкономики", - пояснил глава Гостаможслужбы.