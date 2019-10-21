 Компанию окружения Труханова лишили подряда на ремонт дорог на 1 миллиард

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Перед этим Черкасская САД 15 октября по результатам тендеров заключила два соглашения с "Ростдорстроем" на содержание 726 км дорог области в 2020-2022 годах, то есть в течение трех лет.

Однако в тот же день договоры были расторгнуты без осуществления услуг и предоставления аванса по причине "отсутствия расходов в объеме, который необходим для фактического выполнения договора".

Итоговые сведения ресурсов и сметы не публиковались, что не позволяло сравнить цены материалов и оборудования с рыночными ценами на предмет возможного завышения.

Сумма сделок была на 2% ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 1 млрд грн.

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На одном тендере победитель соревновался только с ООО "Канев-Гранит", причем никто не снижал цену на торгах, а на другом тендере - еще и с ДочП "Черкасский облавтодор".

"Ростдорстрой" вместе с ООО "Киевдорстрой" входит в группу авторитетного бизнесмена Александра Жукова и мэра Одессы Геннадия Труханова. Его конечными бенефициарами через фирмы "Оттема" (Венгрия), "Мурфилд Индастриз Ел.Пи", "Логоформ Корп" и "Хиллмонт Инк" (Кипр) значатся Евгений Коновалов и Юрий Шумахер - депутат Одесского горсовета от партии "Доверяй делам" Труханова. Директором является Алексей Андрюшин.

С 2016 года НАБУ ведет уголовное производство относительно возможной растраты 800 млн грн на тендерах Трухановым, должностными лицами горсовета, "Ростдорстроем" и рядом других фирм.

Тендеры конкретно Черкасской САД именно на содержание дорог "Ростдорстрой" начал выигрывать только в апреле 2019 года, заключив с ней с тех пор таких сделок на 61,34 млн грн.

Местный "Канев-Гранит" принадлежит Арегназану Авеяну и Абову Авеяну. Последний владел ныне ликвидированным СООО "Тростянецкое" с Самвелом Авеяном и Сарибеком Варданяном.

В 2017 году соперник фигурировал в уголовном производстве полиции о возможном завладение бюджетными средствами на капремонте дорог в Каневе течение 2016-2017 годов. Но с тех пор новых постановлений по этому делу в судебном реестре нет.

Всего с 2016 года "Канев-Гранит" получил ремонтных подрядов на 133,15 млн грн.