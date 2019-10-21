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 Harley-Davidson возобновил производство электромотоциклов

Американская Harley-Davidson Inc. объявила о возобновлении производства и поставок своего первого электрического мотоцикла спустя неделю после его приостановки.

Как сообщили в компании, ранее обнаруженная проблема в одном из мотоциклов была разовой ситуацией, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, ранее производитель мотоциклов приостановил производство модели LiveWire для проведения испытаний с целью выявить причину проблемы.

Компания попросила покупателей и дилеров пользоваться только профессиональными зарядными устройствами, доступными в дилерских центрах, однако теперь владельцы LiveWire вновь могут заряжать электромотоцикл от обычной бытовой розетки в доме.

Harley-Davidson уточнил, что мотоциклы являются безопасными для вождения.

Harley-Davidson объявила о начале производства электромотоциклов в начале 2019 года.

Цена нового мотоцикла стартовала от $29,8 тыс.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155056
 
 
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