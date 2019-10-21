 Harley-Davidson возобновил производство электромотоциклов

Как сообщили в компании, ранее обнаруженная проблема в одном из мотоциклов была разовой ситуацией, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, ранее производитель мотоциклов приостановил производство модели LiveWire для проведения испытаний с целью выявить причину проблемы.

Компания попросила покупателей и дилеров пользоваться только профессиональными зарядными устройствами, доступными в дилерских центрах, однако теперь владельцы LiveWire вновь могут заряжать электромотоцикл от обычной бытовой розетки в доме.

Harley-Davidson уточнил, что мотоциклы являются безопасными для вождения.

Harley-Davidson объявила о начале производства электромотоциклов в начале 2019 года.

Цена нового мотоцикла стартовала от $29,8 тыс.