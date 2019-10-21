 Нацкомиссия предупредила о новом мошенническом проекте россиян в Украине

Как сообщает пресс-служба регулятора, данный проект является примером ребрендинга уже отработанного скам-проекта WhoTrades, который своими мошенническими действиями нанес ущерб инвесторам, передает БизнесЦензор.

Права на обе компании напрямую принадлежат российскому холдингу "Финам".

"Когда скам-проект WhoTrades окончательно потерял деловую репутацию, компания "Финам" приобрела американскую брокерскую компанию Just2Trade Online и продолжила под новым брендом свои мошеннические действия", – подчеркивается в сообщении.

В НКЦБФР обращают внимание, что на видеозаписях торговли якобы в режиме "live" на трейдинговых онлайн платформах Just2Trade Online Ltd и FinamTrade можно увидеть недобросовестные выполнения клиентских ордеров "stop loss" и "take profit". Также в сети можно найти много отзывов о безосновательном блокировании клиентских счетов с крупными депозитами.

"Just2Trade Online Ltd не получал от Комиссии никаких лицензий, необходимых для осуществления инвестиционной деятельности или предоставления услуг с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами на территории Украины. Однако это не помешало Just2Trade Online Ltd разместить на своей интернет странице информацию о предоставлении брокерских услуг на Украинской Бирже (UE). Также Комиссия не предоставляла компании необходимых разрешений на размещение рекламы", – отмечают в НКЦБФР.

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В связи с этим Комиссия уже обращалась в представительство компании Just2Trade Online Ltd с запросом о предоставлении информации относительно легитимности (правомерности) ее инвестиционной деятельности на территории Украины, но не получила ответа.

После этого НКЦБФР сообщила правоохранительные органы Украины о потенциально противоправной деятельности Just2Trade Online Ltd.

"В связи с несовершенством действующего законодательства организаторы и участники таких мошеннических проектов обычно уверены, что избегут любой ответственности в Украине, так и позволяют себе игнорировать запросы государственных органов", – отмечают в НКЦБФР, пообещав представить проект необходимых законодательных изменений для защиты потребителей финансовых услуг от действий мошенников.