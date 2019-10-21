 YanAir запустит 12 дополнительных рейсов из Украины в Грузию на новогодние праздники

Об этом сообщили Интерфакс-Украина в Центре развития туризма Украины со ссылкой на YanAir, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, шесть дополнительных рейсов по маршруту Киев-Батуми, два по маршруту Харьков-Батуми, а также четыре из Киева в Тбилиси будут осуществлены с 26 декабря по 5 января 2020 года.

Стоимость билетов из Киева в Тбилиси составит 6 тыс. грн, из Киева в Батуми – 4,9 тыс. грн в обе стороны, включая багаж и питание на борту.

"Уже второй год подряд в Батуми во время новогодних праздников температура достигает +18-20 градусов, а в горах в 90 километрах от города уже можно кататься на лыжах, поэтому уверен, что дополнительные авиарейсы будут популярными среди украинских туристов", – заявил коммерческий директор YanAir Тарас Стригуненко.

По данным Департамента туризма и курортов Аджарии, в 2019 году в регионе ожидается увеличение украинских туристов на 25-28% по сравнению с 2018 годом. Украина по итогам года войдет в пятерку стран, откуда прибывает больше всего туристов в Батуми.

Как сообщалось, количество украинских туристов в Грузии в 2018 году составило 177 тыс., что в 2,5 раза превысило количество туристов из Украины по сравнению с 2012 годом.

По прогнозу Национальной администрации туризма Грузии, в 2019 году турпоток из Украины составит примерно 187 тыс. человек.

Авиакомпания Yanair зарегистрирована 15 июня 2012 года в Житомире. В июле 2013 года получила сертификат на осуществление деятельности. Флот компании состоит из семи самолетов – пяти Boeing-737 и двух Airbus (А320 и А321).

По данным госреестра, конечным бенефициаром компании является Алексей Янчук.