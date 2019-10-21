 Бывший министр аграрной политики Кутовой погиб в авиакатастрофе

Об этом сообщает источник Цензор.НЕТ в правоохранительных органах.

Падение вертолета произошло в 16:00 на территории частного домохозяйства в селе Тарасенково Оржицкого района. Вертолет следовал из Киева в Полтавскую область. Кутовой был пилотом.

"В результате аварии пилот погиб. Обстоятельства происшествия выясняются", – отметил источник.

Согласно бортовому номеру, потерпевшый крушение четырехместный легкий вертолет Robinson R44 2019 года выпуска был зарегистрирован на ООО "Хеликлаб Юкрейн" предпринимателя Максима Лунева.

Тарас Кутовой был министром аграрной политики и продовольствия Украины с 2016 по 2018 год. Также он был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов.