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 Урожай зерна с 86% площадей достиг 59 миллионов тонн

По состоянию на 21 октября украинские аграрии провели уборку зерновых и зернобобовых культур в Украине на площади 13,1 млн га, или 86% к прогнозу, и собрали 58,9 млн тонн зерна при средней урожайности 45,0 ц/га.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

В частности, собрано:

  • кукурузы – 19,1 млн тонн с площади 2,9 млн га, или 58% к прогнозу, при урожайности 66,3 ц/га;
  • гречки – 85 тыс. тонн с площади 64 тыс. га, или 95% прогноза, при урожайности 13,3 ц/га;
  • проса – 151 тыс. тонн с 80 тыс. га, или 90% к прогнозу, при урожайности 18,8 ц/га.

Кроме того, подсолнечника обмолочено на площади 5,5 млн га, или 94%, и собрано 13,3 млн тонн зерна при средней урожайности 24,3 ц/га. Сои обмолочено на площади 1,4 млн га, или 90% к прогнозу, и собрано 3,3 млн га зерна при средней урожайности 23,3 ц/га. Сахарной свеклы собрано 6,0 млн тонн с площади 137 тыс. га, или 62% к прогнозу, при средней урожайности 437 ц/га.

По проведению осенней посевной кампании, то на эту дату посеяно 6,4 млн га площади озимыми зерновыми или 88% к прогнозу, из них посеяно:

  • озимой пшеницы – 5,5 млн га, или 88% к прогнозу;
  • ржи – 113 тыс. га, или 93% к прогнозу;
  • озимого ячменя – 777 тыс. га, или 85% к прогнозу.

Кроме того, озимый рапс при прогнозируемой площади 1,1 млн га посеяно около 1,1 млн га, или 99% к прогнозу.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155043
 
 
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