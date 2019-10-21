 Кабмин исключил долги ТКЭ перед "Нафтогазом" за поставки на оккупированный Донбасс

Соответствующее решение закреплено постановлением Кабинета министров №875 от 12 октября 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это позволит обеспечить поставки природного газа теплоснабжающим предприятиям, расположенным на территории Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, и будет способствовать устойчивому прохождению отопительного периода", - отмечают в Кабмине.

Согласно постановлению, Донецкая и Луганская областные администрации должны составить перечни таких тепловиков с соответствующими объемами задолженности за поставленный НАК газ по состоянию на 31 декабря 2014 года, и передать их "Нафтогазу".