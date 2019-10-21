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Все про:ТЭС (348) ТЭЦ (198) уголь (1226)

 Запасы угля на складах ТЭС за неделю увеличились на 8,2%

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины в период с 15 по 21 октября выросли на 8,2% (на 106,2 тыс. тонн) – до 1 млн 390,9 тыс. тонн, что на 14% (на 228,1 тыс. тонн) ниже прошлогодних.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС составляют 340,3 тыс. тонн, что на 11,5% больше, чем неделю назад, и почти вдвое больше, чем годом ранее (173,4 тыс. тонн). В то же время запасы газового угля на складах ТЭС составляют 1 млн 050,6 тыс. тонн, что на 7,2% (на 71 тыс. тонн) больше, чем на прошлой неделе, и на 27,3% (на 395,2 тыс. тонн) меньше прошлогодних.

Запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) за неделю увеличились на 7,5% (на 12,4 тыс. тонн) – до 176,5 тыс. тонн, что на 26,1% (на 62,5 тыс. тонн) меньше, чем 22 октября 2018 года.

Как сообщалось, потребление энергетических марок углей ТЭС и ТЭЦ страны в 2018 году увеличилось на 5,7% (на 1 млн 408,7 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 26,22 млн тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155039
 
 
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