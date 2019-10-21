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Все про:КС (45) НКЦБФР (114) Хромаев (8)

 Конституционный Суд отказался рассматривать дело о принудительном выкупе акций

Конституционный Суд отказался открывать дело по представлению 47 народных депутатов о конституционности положений законов, регулирующих процедуру обязательной продажи акций по требованию владельца свыше 95% акций (squeeze-out).

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) Тимур Хромаев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Это снимает вопрос относительно конституционности squeeze-out", – заявил Хромаев.

При этом глава регулятора отметил, что у НКЦБФР остаются вопросы к оценке стоимости акций в рамках сквиз-аута.

"24 отчета об оценке имели очень значительные недостатки, которые повлияли на достоверность оценки, или вообще не отвечали требованиям нормативно-правовых актов об оценке имущества, были некачественными или непрофессиональными. Еще к примерно 40 отчетам были частичные вопросы", – добавил Хромаев.

Согласно тексту определения суда от 10 октября, Большая палата КС объяснила свое решение неподсудностью поднятых в конституционном представлении вопросов и несоответствием конституционного представления требованиям закона.

Конституционный Суд отметил, что депутаты не конкретизировали, какие именно нормы необходимо проверить на конституционность; в основном перечисляли не доказательства неконституционности оспариваемых норм, а свои предположения; а норма о принудительном выкупе действовала всего два года – до 3 июня 2019 года, то есть до даты направления в КС конституционного представления.

Конституционный суд подчеркнул, что поскольку отдельные положения закона исчерпали свое действие, они не могут рассматриваться на соответствие Конституции Украины.

По данным НКЦБФР, по состоянию на 21 октября в Украине состоялась 301 процедура squeeze-out, то есть обязательной продажи акций по требованию лица или группы лиц, которые совместно владеют доминирующеим контрольным пакетом в 95%. В рамках заявленных squeeze-out на счета условного хранения (эскроу), открытых для миноритарных акционеров, было перечислено 1,2 млрд грн.

Процедура squeeze-out была закреплена Верховной Радой 23 марта 2017 года законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения уровня корпоративного управления в акционерных обществах" (№1983-VIII, ст.65-2). Этот документ предусматривает также процедуру sell-out – обязательное приобретение акций мажоритарным акционером по требованию миноритарного.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155038
 
 
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