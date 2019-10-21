 Оборот розничной торговли с начала года вырос на 9,8%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, в сентябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем оборот розничной торговли сократился на 3,3%, в годовом измерении – вырос на 8,6% (сентябрь 2019 года к сентябрю 2018 года).

Наибольший рост оборота розничной торговли в январе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года зафиксирован в Винницкой (на 17,6%), Тернопольской (на 16,9%), Киевской (на 15,7%) областях и Киеве (на 14,7%).