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 Оборот розничной торговли с начала года вырос на 9,8%, – Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в январе-сентябре 2019 года в сопоставимых ценах увеличился на 9,8% по сравнению с январем-сентябрем 2018 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, в сентябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем оборот розничной торговли сократился на 3,3%, в годовом измерении – вырос на 8,6% (сентябрь 2019 года к сентябрю 2018 года).

Наибольший рост оборота розничной торговли в январе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года зафиксирован в Винницкой (на 17,6%), Тернопольской (на 16,9%), Киевской (на 15,7%) областях и Киеве (на 14,7%).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155037
 
 
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