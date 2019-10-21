 Спасатели закупили плавающие вездеходы по 3 миллиона за штуку

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году поставят десять полноприводных снегоболотоходов "Богун" по 2,88 млн грн за штуку.

Универсальное транспортное средство рассчитано на шесть человек, в том числе двух пострадавших на носилках. Вездеход будет оснащен кузовом, специальным звуковым сигнальным устройством, светодиодными фарами и стробоскопами, видеорегистратором с камерой заднего обзора, монитором и GPS-навигатором, радиостанциями, гидрокостюмами, обогревателем, бензопилой, веревками, лебедкой, светодиодными аккумуляторными фонарями, аптечкой, канистрами, огнетушителями, аккумулятором , прицепом, носилками, инструментами, запчастями и тому подобное.

Гарантийный срок на технику по договору составляет год, а по спецификации – год или 200 моточасов.

В тендерной документации указано, что снегоболотоход плавающий – специальное колесное транспортное средство, которое предназначено для перевозки спасателей, эвакуации пострадавших, перевозки аварийно-спасательного оборудования и грузов вне дорог общего назначения, в том числе для преодоления бездорожья при выполнении аварийно-спасательных работ.

Транспорт должен быть способен двигаться по глубокому снежному покрову, почве со слабой несущей способностью, в том числе по болотам, а также преодолевать водные преграды вплавь.

Закупку провели по переговорной процедуре из-за отсутствия конкуренции. Согласно обоснованию, Торгово-промышленная палата не обнаружила других отечественных предприятий-производителей снегоболотохода, аналогичных "Богуну" по техническим характеристикам.

Ранее Управление ГосЧС трижды безуспешно пыталось закупить эти вездеходы через открытые торги. Однако первый тендер отменили после отклонения производителя "Квадро Интернешнл" с "Богуном" и его же дилера ООО "Форум Групп Украина" с моделью "Шерп О", а на другие два тендера пришел только производитель "Квадро Интернешнл" с ценой 29,1 млн грн.

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Как сообщалось, в марте государственное предприятие "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" по результатам тендера заказало ООО "Квадро Интернешнл" полноприводные плавающие снегоболотоходы "Шерп Про" 2018 года выпуска по 2,71 млн грн за штуку.

ООО "Квадро Интернешнл" является официальным и непосредственным производителем плавающих снегоболотоходов "Шерп О". В фирме отметили, что их техника производится серийно в нескольких модификациях и с различным дополнительным оборудованием в зависимости от потребностей заказчика.

Плавающие снегоболотоходы "Шерп Про" производят не только в Украине, но и в России. Там их производит и продает российское ООО "Шерп" (Санкт-Петербург). В РФ "Шерп О" продают по цене от 6,44 млн руб. или 2,57 млн грн.

Киевская "Квадро Интернешнл" принадлежит миллионеру Владимиру Школьнику, а также ООО "Форум Славутич" и ООО "Компания по управлению активами "Юнион Актив". Фирма "Форум Славутич" принадлежит тому же Владимиру Школьнику, Людмиле Созий, Ирине Ковирзановий, Татьяне Луцкой и кипрским компаниям Diamondcorp Limited и Dragon Capital Investments Limited. Учредителями "КУА "Юнион Актив" указаны Павел Цветков и ООО "Базис Прайд", принадлежащий тому же Павлу Цветкову вместе с Еленой Мущенко.

Школьник также был соучредителем вышеупомянутой российской фирмы-производителя "Шерп" ООО "Шерп" российского бизнесмена Сергея Самохвалова.