[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.88 27.58
 Транспорт
  149  0
Все про:грузы (498) перевозки (247) Госстат (794)

 Перевозки грузов с начала года увеличились на 8,2%, – Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-сентябре 2019 года увеличили перевозку грузов на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 501,1 млн тонн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По информации Госстата, грузооборот перевозчиков за указанный период увеличился на 1,9% – до 252,7 млрд ткм.

Согласно статданным, в январе-сентябре 2019 года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 196,5 млн тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем в январе-сентябре 2018 года.

Перевозка лесных грузов снизилась на 59,6%, строительных материалов – на 22%, лома черных металлов – на 17,7%, кокса – на 9,2%, цемента – на 6,3%, каменного угля – на 4,9%, черных металлов – на 2,9%.

Вместе с этим перевозки железной и марганцевой руды увеличилась на 3,5%, нефти и нефтепродуктов – на 1,8%, зерна и продуктов перемола – на 23,8%, химических и минеральных удобрений – на 27,8%.

В общем объеме перевозок грузов водным транспортом зарубежные составили 42,9%.

В январе-сентябре 2019 года по сравнению с январем-сентябрем 2018 года возрос объем перекачки грузов трубопроводным транспортом. Так, перекачка аммиака увеличилась на 10,5%, газа – осталась на уровне прошлого года. Транзит аммиака увеличился на 9,6%, газа - на 1,3%. Вместе с этим перекачка и транзит нефти снизились на 2,6% и на 5,2% соответственно.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155030
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гонтарева Гончарук_Алексей Донбасс Кабмин Квартал-95 Киев Коломойский НАПК США
 
 
 
 
 
 вверх