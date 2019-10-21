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 Фонд гарантирования завершил выплаты вкладчикам банка "Порто-Франко"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершает выплаты вкладчикам ПАО "Коммерческий банк "Порто-Франко" в связи с завершением его ликвидации.

Как сообщает пресс-служба Фонда, 17 октября поданы документы государственному регистратору для регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре, передает БизнесЦензор.

"В связи с этим, Фонд гарантирования сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "АБ "Порто-Франко", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, по данным Фонда гарантирования, в процессе ликвидации банка АБ "Порт-Франко" установлено, что реальная (оценочная) стоимость активов финучреждения меньше балансовой почти в 25 раз, при этом недостаточность имущества банка составила более полумиллиарда гривен.

Совладелец и председатель наблюдательного совета банка Мирослав Школенко находится в розыске по статье присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК).

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) решил ликвидировать ПАО "АБ "Порто-Франко" 30 января 2015 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155027
 
 
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