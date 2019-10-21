 Фискальная служба сэкономила 80 миллионов на закупке 11 тысяч компьютеров

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Цена сделки на четверть ниже ожидаемой стоимости закупки в 220 млн грн.

Согласно условиям договора, до декабря поставят 11 тысяч моноблоков HP ProOne 440 G5 23.8-inch Non-Touch All-in-One Bussiness PC с операционной системой Windows 10 мышью и клавиатурой по 14 577 грн за штуку.

На рынке цены моноблоков HP ProOne 440 G5 в различных сборках начинаются от 19 520 грн.

Гарантийный срок составляет 3 года с возможностью контроля на сайте производителя.

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Допущенными конкурентами победителя тендера были ООО "Технологии для бизнеса", ООО "Компания Кит" и ООО "Едвансед Комьюникейшн Технолоджи", которые активно торговались с победителем, а также ООО НПП "Вит" и ООО "Улисс Системс", которые вообще не снижали цену в время аукциона.

ООО "Глобал Интегрейшн Групп" не допустили к аукциону из-за отсутствия авторизационного письма от производителя или его представительства о партнерских отношениях с указанием закупки, письма о гарантии и таблицы авторизованных сервисных центров во всех областных центрах Украины, кроме Донецка и Луганска, а также тендерного обеспечения.

Отклоненная "Глобал Интегрейшн Групп" обжаловала в АМКУ допуск к торгам победителя, "Технологии для бизнеса", "Компания Кит" и "Едвансед Комьюникейшн Технолоджи". Но админколегия не удовлетворила жалобу, решив, что те не нарушали условия тендера.

Кроме того, до проведения торгов ООО "Смарт Техно" жаловалось в АМКУ на дискриминационную требование предоставления заключения государственной санэпидемэкспертизы на моноблоки, но заказчик самостоятельно убрал ее из тендерной документации, поэтому админколегия отказала в удовлетворении жалобы.

Киевское "НПП "Энглер" принадлежит директору Юрию Гречишкину и Михаилу Калиткину.