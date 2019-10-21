 Зеленский назначил заместителем секретаря СНБО бывшего главу киберполиции

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №765/2019 от 21 октбря обнародован на официальном сайте главы государства.

Сергей Демедюк до последнего времени возглавлял департамент киберполиции Украины.

19 октября новым главой департамента киберполиции был назначен Александр Гринчак, ранее работавший первым заместителем главы подразделения.

Как сообщалось, 3 октября президент Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

30 сентября президент Владимир Зеленскийподписал заявление об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Данилюк назвал одной из главных причин его отставки ситуацию с возможной отменой национализации "Приватбанка", а также конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Напомним, Данилюк возглавлял Минфин с апреля 2016 года по май 2018 года и непосредственно участвовал в процессе национализации "Приватбанка".