[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.88 27.58
 Энергетика
  167  0
Все про:газопровод (621) Россия (4166) строительство (1239) Турецкий поток (122)

 Россия планирует завершить строительство второй ветки "Турецкого потока" в следующем году

Болгария уведомила Россию о начале строительства участка для транспортировки газа по второй ветке "Турецкого потока" в обход Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с вице-премьером, министром иностранных дел Республики Болгария Екатериной Захариевой, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Наши болгарские коллеги проинформировали о начале строительства инфраструктуры для транспортировки газа по второй ветке "Турецкого потока", и, как сообщила госпожа министр, соответствующая церемония с участием премьер-министра Болгарии, посла РФ в Болгарии произошла буквально сегодня", - отметил Лавров.

По его словам, партнеры по проекту намерены завершить работы в течение 2020 года.

"Турецкий поток" - газопровод протяженностью около 1 тыс. км, который проходит по дну Черного моря из Краснодарского края в Турцию. Его первая нитка, строительство которой завершилось в апреле 2018 года, предназначена для турецкого рынка, вторая - для поставок странам Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой ветви составит 15,75 млрд кубометров газа в год.

Государственный газовый оператор Болгарии подписал контракт на 1,1 млрд евро ($1,2 млрд) с группой из Саудовской Аравии на строительство газопровода, по которому российский газ будет транспортироваться в Европу в обход Украины. Контракт между государственным оператором "Булгартрансгаз" и консорциумом Arkad из Саудовской Аравии предполагает прокладку трубопровода протяженностью 474 км от южной границы Болгарии с Турцией до ее западной границы с Сербией. Планируется, что он как ответвление от газопровода "Турецкий поток" будет поставлять газ в Сербию, Венгрию и Австрию в обход Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155012
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гонтарева Гончарук_Алексей Донбасс Кабмин Квартал-95 Киев Коломойский НАПК США
 
 
 
 
 
 вверх