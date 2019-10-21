 Россия планирует завершить строительство второй ветки "Турецкого потока" в следующем году

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с вице-премьером, министром иностранных дел Республики Болгария Екатериной Захариевой, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Наши болгарские коллеги проинформировали о начале строительства инфраструктуры для транспортировки газа по второй ветке "Турецкого потока", и, как сообщила госпожа министр, соответствующая церемония с участием премьер-министра Болгарии, посла РФ в Болгарии произошла буквально сегодня", - отметил Лавров.

По его словам, партнеры по проекту намерены завершить работы в течение 2020 года.

"Турецкий поток" - газопровод протяженностью около 1 тыс. км, который проходит по дну Черного моря из Краснодарского края в Турцию. Его первая нитка, строительство которой завершилось в апреле 2018 года, предназначена для турецкого рынка, вторая - для поставок странам Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой ветви составит 15,75 млрд кубометров газа в год.

Государственный газовый оператор Болгарии подписал контракт на 1,1 млрд евро ($1,2 млрд) с группой из Саудовской Аравии на строительство газопровода, по которому российский газ будет транспортироваться в Европу в обход Украины. Контракт между государственным оператором "Булгартрансгаз" и консорциумом Arkad из Саудовской Аравии предполагает прокладку трубопровода протяженностью 474 км от южной границы Болгарии с Турцией до ее западной границы с Сербией. Планируется, что он как ответвление от газопровода "Турецкий поток" будет поставлять газ в Сербию, Венгрию и Австрию в обход Украины.