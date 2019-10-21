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 Продюсер "Квартала 95" Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО

Шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо назначен на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Об этом Сивохо написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы", – сообщил Сивохо.

Он также опубликовал удостоверение советника секретаря СНБО на его имя, которое было выдано 18 октября 2019 года.

В 2019 году Сивохо баллотировался от партии "Слуга народа" по округу №49 в Константиновке и Дружковке, где занял 3 место.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155005
 
 
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