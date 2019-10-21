 В Хмельницкой области увеличилось количество потребителей газа

Как сообщает пресс-служба компании, общее количество бытовых потребителей газа в области превысило 410 тысяч, львиная доля которых – клиенты из областного центра и крупных городов области, передает БизнесЦензор.

Так, количество клиентов "Хмельницкгаз сбыта" в областном центре и Хмельницком районе за год выросло на почти 1,5 тыс. домохозяйств. Еще 252 новых потребителя компания получила в Каменце-Подольском, в Красилове – 67 новых клиентов, в Славуте – 29.

Как пояснили в компании, такое увеличение связано с новостройками в городах. Во всех остальных районах области зарегистрировано всего около десятка новых пользователей газа.

"Из всех видов топлива подоляне все же отдают предпочтение природному газу как доступному и экологическому энергоносителю. В то же время в сельской местности отдельные потребители переходят на пользование альтернативными видами топлива, в частности, древесиной. Поэтому клиентская база находится в постоянном движении", – отметил директор "Хмельницкгаз сбыта" Андрей Левицкий.

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В компании отмечают, что сейчас большая часть поставок газа "Хмельницкгаз сбыта" приходится на бытовых потребителей. Однако данная категория является наиболее проблематичной и требует значительных финансовых и человеческих ресурсов.

Специалисты газоснабжающей компании работают с потребителями газа-населением как в Хмельницком, так и в каждом районе Хмельницкой области. Ежедневно сотрудники "Хмельницкгаз сбыта" обслуживают тысячи клиентов, предоставляют им всю необходимую исчерпывающую информацию, обрабатывают обращения.

В то же время торговая наценка "Хмельницкгаз сбыта" составляет всего 2,1% от закупочной цены природного газа. Поэтому при оплате за газ, эту наценку используют на печать и доставку квитанций, поддержку целого ряда необходимых сервисов для онлайн-общения с клиентами, в частности – Личного кабинета потребителя.

"Однако, ситуацию значительно усложняют многомиллионные долги потребителей, в том числе и получателей государственной помощи, а также большое количество льготников и субсидиантив", – отмечается в сообщении.

Напомним, основной сферой деятельности ООО "Хмельницкгаз сбыт" является поставка природного газа всем категориям потребителей Хмельницкой области (кроме Шепетовки и Шепетовского района). Компания законодательно определена поставщиком газа со специальными обязанностями.

Клиентами компании являются более 400 тысяч семей Хмельницкой, более 2 тысяч промышленных предприятий и бюджетных организаций, более 200 религиозных организаций.