 Гетманцев анонсировал изменения в правила хранения топлива

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на встрече с бизнесом в Торгово-промышленной палате Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сам законопроект будет в ближайшее время. Мы предполагали внести эти нормы как правки в законопроекты №1210 и №1209, но они задержались с принятием. Поэтому, скорее всего, мы зарегистрируем отдельный законопроект на этой неделе, текст вы сможете увидеть", – сказал Гетманцев.

Он пояснил, что профильный комитет считает несовершенной систему по администрированию топлива, которая заработала 1 июля 2019 года.

Как напомнил глава профильного комитета, проблемы с оформлением лицензий на хранение топлива возникли у аграриев, транспортных и промышленных предприятий, которые не реализуют топливо, а используют его доля своих целей.

"Задача системы – полностью охватить весь оборот топлива в государстве. Предполагалось, что все, кто использует определенный законом объем топлива, должны зарегистрировать склады и подавать отчеты. Но если мы выведем какую-то отрасль из системы, ее можно отменять, она работать не будет. Однако мы услышали проблемы аграриев и промышленности, что получение лицензии на склады и сбор документов для этого по своей сложности сопряжен с введением в эксплуатацию этих складов", – отметил Гетманцев.

Поэтому рабочая группа пришла к компромиссному варианту – ввести декларационный принцип.

"То есть когда предприятие уведомляет налоговую о наличии соответствующей емкости и служба ставит ее на учет", – пояснил нардеп.