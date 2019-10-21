 Берлин заморозит цены на аренду жилья

Об этом сообщает Bloomberg, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Соглашение между социал-демократами, левыми и зелеными позволит городскому собранию утвердить соответствующие нормативные акты с тем, чтобы новые правила вступили в силу уже в первом квартале следующего года.

Власти Берлина начали думать о замораживании квартплаты летом текущего года после того, как с таким предложением выступила лидер Партии зеленых в Сенате и по совместительству сенатского департамента городского развития и жилья Катрин Ломпшер. Меру сочли необходимой после того, как бум на рынке недвижимости поднял стоимость аренды жилья в Берлине вдвое. Тем не менее переговоры между входящими в Сенат партиями затянулись и окончательное соглашение было принято только в конце прошлой недели.

Мэр Берлина социал-демократ Михаэль Мюллер приветствовал соглашение.

Крупные домовладельцы Берлина, однако, говорят, что план не только не решит проблемы, но и усугубит ее.

"Проблема нехватки квартир в Берлине станет острее", - заявила пресс-секретарь крупнейшего германского домовладельца компании Vonovia Нина Хенкель.

Акции компании упали на понедельничных торгах во Франкфурте на 1,9%. Акции крупнейшего владельца берлинских квартир Deutsche Wohnen упали еще больше - на 4,6%. С июня же, когда о планах замораживания цен только начали говорить, капитализация компании сократилась на одну пятую.