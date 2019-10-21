 Суд заблокировал счета "Укргаздобычи"

Об этом enkorr сообщили контрагенты госкомпании, не имеющие возможности осуществить оплату по терм-контрактам, передает БизнесЦензор.

В "Укргаздобыче" подтвердили, что с прошлой недели счета действительно арестованы из-за попытки взыскания спорного долга финансовой компанией "Фингрупп Фактор".

"Действительно всю неделю счета арестованы, мы писали об этом риске ранее на сайте. Нормально грузить продукцию не можем, отгрузки осуществляются только на основании ранее полученных предоплат", - сообщили в госкомпании.

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Как сообщалось, 10 октября "Укргаздобыча" призвала правительство и президента проверить действия сотрудников Фонда гарантирования вкладов физических лиц и не допустить незаконное взыскание с госкомпании в пользу ООО "ФК "Фингрупп Фактор" более 215 млн грн.

В 2013 году "Укргаздобыча" привлекала у "Дельта Банка" кредит 150 млн грн. Тело кредита вместе с процентами погашено в августе 2017 года, когда банк уже находился в управлении Фонда гарантирования.

Однако, несмотря на это, "Дельта Банк" заявил новый иск, в котором просил взыскать с "Укргаздобычи" по этому же кредитному договору 215 млн грн. Этот вновь возникший долг впоследствии был передан ООО "ФК Фингрупп Фактор" с дисконтом в почти 70%.

Между "Дельта Банком" и финансовой компанией был заключен договор об уступке права требования, согласно условиям которого к "ФК "Фингрупп Фактор" переходят права требования по кредитному договору.

"Такие действия должностных лиц Фонда гарантирования вкладов в очередной раз вызвали задвоения суммы иска, в результате чего из государства в пользу частной структуры уже в ближайшие дни может быть незаконно взыскана сумма более 215 млн грн - средства, которые могут быть направлены на уплату налогов или выплату государству дивидендов", - говорилось в обращении "Укргаздобычи" к президенту и Кабинету министров.

Шебелинский завод расположен в Харьковской области и является одним из двух работающих в Украине НПЗ. В 2016 году завод перешел на выпуск бензинов и дизтоплива стандарта "Евро-5".

Продукция завода с 2016 года реализуется на бирже в режиме электронных аукционов, в том числе режиме дифференциалов с оформлением терм-контрактов.