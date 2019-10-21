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 Кабмин передал Госаудитслужбу в подчинение Минфина

Кабинет министров на заседании в воскресение, 20 октября, вернул Государственную аудиторскую службу в подчинение Министерства финансов.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр финансов Оксана Маркарова сообщила на своей странице в сети Facebook.

"С понедельника служба не просто возвращается домой, но и очень скоро будет реформирована в небольшой, но очень мощный орган финансового инспектирования и аудита с акцентом на государственные компании и местные бюджеты без дублирования функций Счетной палаты и внутренних аудиторов главных распорядителей", – отметила Маркарова.

Напомним, Кабинет министров создал Государственную аудиторскую службу в октябре 2015 года путем реорганизации Государственной финансовой инспекции. Деятельность Госаудитслужбы координировал Кабинет министров.

Как сообщалось, Кабмин на заседании 29 сентября уволил Лидию Гаврилову с должности главы Государственной аудиторской службы, назначив временно исполняющей обязанности главы ведомства заместителя председателя указанной службы Галину Вашеку.

Гаврилова была председателем Государственной аудиторской службы Украины с декабря 2015 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154984
 
 
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