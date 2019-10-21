 Новый Кодекс по процедурам банкротства вступил в силу

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции, передает БизнесЦензор.

Кодекс Украины по процедурам банкротства – это первый за время независимости Украины комплексный документ, регулирующий все процедурные вопросы банкротства. Кодекс содержит много положений, перекликающихся с мировыми стандартами.

"Приведение действующего законодательства к современным реалиям и мировым тенденциям должно положительно отразиться на экономике и инвестиционном климате в государстве. В частности, благодаря введению Кодексу Украина в следующем году может подняться на 10 позиций в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса благодаря принятому акту", – отметила заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломиец.

По ее словам, Кодекс содержит рациональные новеллы, оптимизирующие процедуру и закрывающие существующие в законе Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом" пробелы", имеет четкое определение наработанной по указанному закону практики в правовые нормы. Так, в частности, Кодексом упрощен порядок открытия производства по делам о банкротстве, все имущественные споры с участием должника сосредотачиваются в деле о банкротстве, арест имущества должника возможен исключительно в рамках дела о банкротстве, освобождении активов должника из налогового залога и отмене арестов на имущество осуществляется определением суда в деле о банкротстве, создается единая саморегулируемая организация арбитражных управляющих.

Кроме того, Кодексом урегулирована принципиально новая для Украины процедура восстановления платежеспособности физических лиц. Основные принципы этой процедуры являются достаточно лояльными в отношении банкрота: открытие процедуры исключительно по инициативе должника, возможность удовлетворения требований кредиторов путем реструктуризации и/или погашения долгов путем реализации всего имущества должника, входящего в ликвидационную массу, неприкосновенность жилья, невозможность повторной процедуры банкротства.

"Министерством юстиции Украины проведена соответствующая работа по разработке нормативно-правовых актов, необходимых для внедрения Кодекса в действие. Так, Кабинетом министров Украины принято 4 постановления, проекты которых были разработаны Минюстом, и издано 10 приказов. Вместе с тем Министерством юстиции продолжается работа по разработке некоторых нормативно-правовых актов, издание которых после введения Кодекса в действие не препятствует возможности осуществления процедур банкротства по новым правилам", – подчеркнула Коломиец.