 Минэкоэнерго надеется подписать 9 соглашений по итогам конкурсов на добычу газа

Об этом сообщил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции Константин Чижик в ходе "круглого стола" "Перспективы подписания соглашений о разделе продукции и их выполнения", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Чижик отметил наличие у министерства проблем с необходимым для оперативного рассмотрения документов количеством кадров.

"Как только к нам в конце прошлой недели (позапрошлой по состоянию на 21 октября) зашли все документы, мы сразу направили их на согласование в соответствующие ЦОИВ (центральные органы исполнительной власти). В настоящее время все документы им переданы. В предусмотренные сроки будут предоставлены свои предложения и комментарии. Мы понимаем, что такое СРП, сколько там технических деталей и информации, но пока в министерстве есть только два человека, занимающиеся этим вопросом. Мы со своей стороны усиливаем свои кадровые ресурсы. Надеюсь, выйдем (на подписание соглашений) в соответствующие установленные законом сроки", – сказал Чижик.

Чижик также добавил, что на следующий год в министерстве предусмотрено дополнительное кадровое усиление структурного подразделения, занимающегося СРП.

"Это вопрос не только данных девяти участков, но и вопрос привлечения инвестиций в новые участки, конкурсы, по которым будут объявлены и, надеюсь, успешно проведены до конца следующего года", – подчеркнул замминистра.

Как добавил в свою очередь исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах, проблематичными также являются сроки для проведения оценки влияния проектов по добыче углеводородов на окружающую среду и получения согласования от областных советов.

"Что касается законодательства: в течение трех месяцев должны состояться как проведение за средства государства девяти оценок влияния на окружающую среду (касается площади в 11 тыс. кв. км), так и получение согласования от облсоветов этих проектов. Достаточно сжатые сроки. Проекты являются сложными – 3 тыс. стр. Кроме того, всем нам известна историю сотрудничества с облсоветами, она была достаточно негативной, особенно с некоторыми из них", – сказал он.

Как сообщалось, Кабинет министров 5 июля одобрил результаты конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) по девяти углеводородным участкам.

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В частности, конкурсное предложение государственной "Укргаздобычи" совместно с канадской Vermilion Energy по Балаклейскому и Ивановскому участкам. Предложение "Укргаздобычи" также признано лучшим по Берестянскому и Бузивскому участкам.

Также было утверждено предложение компании "Юкрейн энерджи Л.Л.С." по Варвинскому участку, "Ойл энд Гез оверсиз Трединг Би.Ви." и ООО "Нафтогазексплуатация" – по Зинковскому участку, "Укрнефтебурение" – по Русановскому участку, ООО "Гео Альянс Партнершип" и "Гео Альянс Партнершип Б.В." – по Софиевскому и компании "Велл КО" – по Угневскому.

При этом в сентябре Окружной административный суд Киева удовлетворил иск ПАО "Добывающая компания "Укрнефтебурение" (УНБ) о признании противоправным распоряжения правительства об определении ДТЭК (Oil&Gas overseas trading B.V. и ООО "Нафтогазэксплуатация") победителями конкурса по разработке Зинковского участка.

Как сообщали в Госгеонедр, с момента заключения соглашения с правительством по указанным участкам нефтегазовые компании обязуются в течение 5 лет инвестировать более $430 млн в проведение сейсмических работ (в частности, 3D на площади 3,7 тыс кв. км) и пробурить 39 разведочных скважин, параллельно работая над восстановлением законсервированных объектов для скорейшего получения газа.