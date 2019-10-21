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 Кабмин сменил главу Агентства инфраструктурных проектов

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов заместителя начальника управления инфраструктурных проектов - начальника отдела развития инфраструктуры агентства Олега Потапова.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №977-р от 20 октября обнародовано на официальном правительственном портале.

Как сообщалось, паред этм Кабмин уволил с должности первого заместителя, и.о. главы Госинфрапроекта Николая Божко, назначив его временно исполняющим обязанности председателя Государственной службы морского и речного транспорта.

До этого Божко с апреля 2014 года был первым заместителем главы Государственного агентства инфраструктурных проектов, в 2015 году баллотировался в горсовет Киева от партии "Оппозиционный блок".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154976
 
 
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