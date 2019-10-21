 Новая глава НАПК пообещала проверки деклараций чиновников антикоррупционных органов

Об этом сообщила исполняющая обязанности главы НАПК Наталья Новак на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Агентство не может не работать в то время, пока будет проводиться конкурс. Агентство должно исполнять свои полномочия, оно должно работать намного эффективнее, чем это делал его предыдущий состав. Мы промониторим как можно больше деклараций, и мы хотим сделать акцент не на всех декларациях, а определить именно те, которые имеют наибольшие риски коррупции", - сказала Новак.

По ее словам, такой подход в проверке деклараций даст возможность "намного быстрее очистить власть".

"Агентство должно работать вместе с другими органами власти (в том числе и НАБУ, и прокуратурой). Мы знаем, что сейчас идет очищение прокуратуры. Мы знаем о переформатировании судов, и мы должны проверять именно те декларации должностных лиц, которые призваны бороться с коррупцией. Потому что, если коррупционеры находятся в этих органах, то никакой борьбы с коррупцией не будет", - отметила и.о. главы НАПК.

Она также подчеркнула, что НАПК получило доступ к реестрам, что поможет сделать работу более эффективной и быстрой.

"Мы знаем, что был принят новый закон об обличителях (коррупции), и мы хотим посмотреть, как будет работать этот закон. Думаю, что все-таки граждане Украины будут сознательными и будут предоставлять информацию, подтвержденную фактами, и не будут решать вопросы личных разборок", - сказала Новак.

Как сообщалось, Кабмин назначил исполняющей обязанности председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Наталью Новак 20 октября.

Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что это решение стало возможно благодаря закону, который вступил в силу 18 октября.

Этот закон позволяет в течение 5 дней со дня вступления в силу Кабмину назначить лицо, временно исполняющее обязанности главы НАПК и в течение 2 месяцев провести конкурс на занятие должности главы по новому порядку.