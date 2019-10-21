 Правительство Великобритании готовится к выходу из ЕС без сделки

Об этом заявил Майкл Гоув, министр, отвечающий за подготовку к возможному Brexit без сделки, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Мы выйдем (из ЕС) к 31 октября. У нас есть для этого средства и возможность", – сказал министр в интервью телеканалу Sky News.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на минувшей неделе добился заключения соглашения об условиях Brexit с Брюсселем, после чего парламент проголосовал за предложение отложить одобрение сделки.

В результате поражения в парламенте премьер, в соответствии с принятым ранее законом, был вынужден отправить ЕС письмо с просьбой об отсрочке выхода из ЕС.

Джонсон направил запрос блоку, но не подписал его и добавил подписанное письмо, возразив против отсрочки, которую назвал крайне губительной.

"Это письмо было отправлено, потому что парламент потребовал его отправки... но парламент не может изменить мнение премьер-министра, парламент не может изменить политику правительства или его настрой", – говорится в письме.

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Джонсон отправил три письма председателю Европейского совета Дональду Туску.

"Я ясно дал понять с тех пор, как стал премьер-министром, и вновь ясно дал понять парламенту сегодня мое мнение и позицию правительства, что дальнейшая отсрочка навредит интересам Соединенного Королевства и наших партнеров в ЕС, а также отношениям между нами", – говорится в третьем письме, подписанном "Борис Джонсон".

Туск подтвердил, что получил запрос от Джонсона и начнет консультации с лидерами ЕС о том, как реагировать.

Джонсон также сообщил Туску в письме, что уверен, что процесс проведения через парламент законодательства, касающегося сделки о Brexit, будет завершен до 31 октября.