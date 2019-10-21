 Средства из нового тарифа "Черниговгаз" направит на обслуживание и модернизацию сетей

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Черниговгаза" сообщает БизнесЦензор.

"Именно это позволит повысить безопасность и бесперебойность распределения природного газа. Кроме этого даст возможность проводить бесплатную замену счетчиков, сформировать обменный фонд счетчиков для населения", - сообщает компания.

Для АО "Черниговгаз" в новом тарифе на обменный фонд и замену счетчиков предусмотрено 27,752 млн грн.

"Этого хватит для создания обменного фонда в размере 2,652 тыс индивидуальных счетчиков, что составляет приблизительно 98,5% от потребностей на 2019 год, и замены 15,643 тыс индивидуальных счетчиков", - сообщает "Черниговгаз".

Компания напоминает, что 7 октября НКРЭКУ утвердила новую методику расчета тарифа на основе заказанной мощности. Плата за доставку газа теперь отделена от стоимости газа и будет уплачиваться отдельно.

"Следует заметить, что 74% потребителей считают отделение платы за доставку газа от общего счета за газ более прозрачным и понятным, чем действующая система начислений. Это один из результатов первого в Украине опроса потребителей энергетических услуг, результаты которого 17 сентября обнародовал Киевский международный институт социологии", - говорится в сообщении.

Стоимость самой услуги зависит от объема газа, потребленного потребителем за предыдущий год и будет выплачиваться равными частями ежемесячно. Потребители, которые используют большую часть газа зимой, смогут снизить нагрузку на семейный бюджет.

"Равномерные платежи в течение года позволят операторам ГРМ постоянно получать нужный ресурс для обслуживания и модернизации сетей. А это даст возможность обеспечить аварийно-диспетчерскую службу необходимыми материалами для повышения безопасности газоснабжения для потребителей Черниговщины", - сообщает "Черниговгаз".

Компания отмечает, что средства с ежемесячного платежа будут направлены на: 71% - поддержание текущей работы сети; 11% - материалы и другое; 10% - налоги; 6% - инвестиции; 2% - установка и обслуживание счетчиков.

На протяжении 2014-2018 годов АО "Черниговгаз" получило от деятельности по распределению природного газа убытки на сумму 396,4 млн грн. Только в текущем году компания получит убытки на сумму 257 млн грн.

"К сожалению, НКРЭКУ в структуре нового тарифа предусмотрела очень медленное возмещение убытков за предыдущие периоды", - сообщает компания.