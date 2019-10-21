 Треть клиентов "Ивано-Франковскгаз Сбыта" решают газовые вопросы онлайн

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Ивано-Франковскгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

"Благодаря дистанционным сервисам, прикарпатцы могут заплатить за потребленный газ, передать показания счетчика, узнать баланс не посещая офисы газовой компании. С 15 октября участники акции "Моя энергонезависимость" через Личный кабинет имеют возможность управлять своим запасом газа", - сообщает компания.

Среди потребителей газа на Ивано-Франковщине растет популярность Личного кабинета на сайте 104.ua. Его преимущества оценили уже 133 тыс. потребителей "Ивано-Франковскгаз Сбыт".

В онлайн-кабинете клиенты "Ивано-Франковскгаз Сбыт" имеют возможность не только платить за потребленный газ и передать показания, но и посмотреть историю своих расчетов, загрузить счет, узнать цену природного газа или обратиться к специалистам газовой компании с вопросом, а также записаться на прием к руководителям газовой компании. Для участников акции "Моя энергонезависимость" введена дополнительная функция.

"С 15 октября потребители, которые приобрели газ в рамках акции "Моя энергонезависимость ", могут через Личный кабинет самостоятельно выбрать период, в который они будут использовать закупленный энергоресурс. Это позволит им экономить на оплате за газ, выбирая для себя ресурс по выгодной на данный момент цене. Для этого достаточно заполнить заявку через Личный кабинет в течение текущего месяца потребления природного газа - до его последнего числа включительно", - рассказывает директор ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Юрий Пылыпив.

Для владельцев нескольких лицевых счетов (помещений) разработаны паблик-аккаунт 7104ua в Viber, мобильное приложение для смартфонов 104 Mobile и мобильное приложение к iPhone 104 Mobile Light.

"Они разработаны таким образом, чтобы потребитель имел возможность пользоваться сразу пятью личными счетами. Это удобно когда клиент ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" имеет более одного лицевого счета или помогает в газовых вопросах своим родным", - сообщает компания.

Для изменения настроек и управления счетами (аккаунтами), достаточно открыть меню с помощью кнопки, расположенной справа сверху или свайпом влево. В настройках можно добавлять и редактировать аккаунты, выбирать способы введения показаний.

Для добавления аккаунта в мобильном приложении, необходимо использовать логин и пароль для Личного кабинета на сайте 104.ua или зарегистрироваться через приложение.

Работает онлайн-серрвис и для коммерческих потребителей. В конце прошлого года заработал Личный кабинет "Бизнес онлайн" для коммерческих клиентов "Ивано-Франковскгаз Сбыт".