 Конкурс на главу Нацагентства по предотвращению коррупции объявят на этой неделе, – Гончарук

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Конкурс будет объявлен настолько быстро, насколько это возможно исходя из демократичных процедур. Я ожидаю, что он будет объявлен на этой неделе", - сказал Гончарук.

В свою очередь исполняющая обязанности главы НАПК Наталья Новак, отвечая на вопрос журналистов, будет ли она выдвигать свою кандидатуру на должность главы Комиссии, сказала:: "Думаю, что этот вопрос преждевременный".

По ее словам, необходимо еще поработать и проанализировать все сложности и объем работы. "Возможно, будут другие более достойные кандидатуры", - сказала Новак.