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 Гончарук назвал возможным частичную приватизацию "Укрпочты" через IPO

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает возможной частичную приватизацию АО "Укрпочта" путем проведения IPO (первичного публичного размещения акций).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Он заявил, что в Украине не так много больших предприятий с определенной социальной нагрузкой, таких, как "Укрпочта", – до десяти. И эти предприятия могут быть либо запрещены для приватизации, либо подготовлены к выходу на иностранные площадки для привлечения системных инвесторов.

"Это означает, что мы можем подготовить к тому, чтобы продать 20-30% акций "Укрпочты" разным акционерам, которые зашли бы со своими деньгами, более дешевыми, предоставили бы этому предприятию новые ресурсы, привнесли бы правильную корпоративную культуру и дали бы возможность усилить и ускорить его развитие", - заявил Гончарук.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154940
 
 
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