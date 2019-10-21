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Все про:приватизация (675) Укрпочта (349) Гончарук_Алексей (91)

 Гончарук допустил частичную приватизацию "Укрпошты"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает возможной частичную приватизацию АО "Укрпошта" путем проведения IPO (первичного публичного размещения акций).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По словам премьера, в Украине не так много больших предприятий с определенной социальной нагрузкой, таких как "Укрпошта" – до 10. И эти предприятия могут быть либо запрещены для приватизации, либо подготовлены к выходу на иностранные площадки для привлечения системных инвесторов.

"Это означает, что мы можем подготовить к тому, чтобы продать 20-30% акций "Укрпошты" разным акционерам, которые зашли бы со своими деньгами, более дешевыми. Предоставили бы этому предприятию новые ресурсы, привнесли бы правильную корпоративную культуру и дали бы возможность усилить и ускорить его развитие", - заявил Гончарук.

Он отметил, что такая модель возможна при работе с социально-значимыми компаниями.

При этом Гончарук подчеркнул: полная продажа таких компаний – вопрос очень сложный, к нему нужно подходить очень взвешенно и осторожно.

"Как правило, по отношению к таким предприятиям мы будем рассматривать возможность частичной приватизации при условии полного сохранения контроля государства над ними, чтобы функция продолжала выполняться", - подчеркнул премьер.

Кроме того, сообщил Гончарук, также существует ряд компаний, которые, с одной стороны, не являются мелкими и локальными, с другой - не являются стратегическими.

"Это несколько десятков – до сотни. К примеру, есть отдельные банки, которые сейчас находятся в госсобственности и от продажи которых государство абсолютно ничего не потеряет. Такие компании и предприятия должны готовиться к продаже по спецпроцедуре", - подчеркнул он.

По словам премьера, для продажи таких компаний Фонд госимущества должен будет на прозрачном конкурсе отобрать советника – компанию, которая будет вести процедуру продажи. Эта компания должна быть материально заинтересована в продаже активов как можно дороже.

"До конца года планируем определиться с такими компаниями", - сказал Гончарук.

Относительно небольших локальных и зачастую убыточных предприятий премьер отметил, что чем скорее они будут проданы через площадку "ProZorro. Аукцион" новым собственникам, тем скорее там начнется развитие.

Как сообщалось, Верховная Рада 3 октября отменила перечень запрещенных к приватизации государственных компаний, приняв законопроект №1054-1 в целом с дальнейшей технико-юридической доработкой. Таким образом, Кабмин в течение трех месяцев после вступления закона в силу должен будет разработать и подать на рассмотрение парламента перечень стратегических предприятий, где государство не может продать контрольный пакет акций.

Помимо этого, документ исключает национальный почтовый оператор "Укрпошту" из ст. 4 закона о приватизации.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154940
 
 
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Все, продаємо всю Україну і перебираємося в Хайфу! Ну або в Ростов...
- Ідіот з дипломом не державного зразка!
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не всю,а почему так?может потому что убыточная доставка пенсий и газет нах никому не надо?
а вот недвижуха это интересно.Это 1,3 млн кв. м объектов, типа почтамтов на которых можно поднять бабла
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Ну почему только недвижка? Она сейчас не вложение.
Укрпочта мощное предприятие через который проходит 95% посылок мимо налогообложения)))
Но в принципе везде почтовый бизнес - архивыгодное занятие, особенно такой пусть и костурбатый но системный бизнес.
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"сейчас не вложение". вложение,цены на недвигу минимальные,многие здания почты стоят в центрах населенных пунктов (Киев пример). кто хотел заниматься именно доставкой уже этим занимается "Новая почта" например,а тут идет речь не о том что бы "Укрпочту" сделать прибыльной,а о том на чем могут сейчас наварить "молодые реформаторы".
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Никто 30 проц. акций продавать не будет,а будут продавать 30 проц. интересного и это недвига.1,3 млн кв. м умножаем на 30 проц. и умножаем на среднюю цену квадратного метра в кажом отдельном городе. миллиарды.
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Вы мыслите очень узко. Недвижимость это примитивно, примерно как пустить на металлолом рентабельный завод. Интересна именно сервисная сеть Укрпочты. Хоть она и убитая была, но она рабочая и после определённой оптимизации, это будет колоссальный по доходности бизнес. Уже сейчас Укрпочта реформируется прилично. Имел возможность общаться с их представителями в ВР пару раз на заседании рабочей группы. Нас туда тоже пригласили. У меня приятное впечатление о новых ребятах, которые туда зашли. Они много сделали. Сейчас Укрпочта на 33 месте в рейтинге Всемирного почтового союза, поднялись а 7 позиций. Разноска пенсий - нагрузочная часть, которая валит бюджет компании. Думаю пару лет и бабульки в сёлах с банкоматами будут дружить поголовно, тогда и проблема доставки пенсий здорово уменьшится.
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писал за три минуты до конца рабочего дня не до широты было.широкомыслящий ты не понял одного,все что ты написал возможно,но не у нас.
"новые ребята" с почты не решают, что и как приватизировать. решают Беня-Богдан-Зе-Гончарук и именно в такой последовательности.
"это примитивно, примерно как пустить на металлолом рентабельный завод.", а никому не интересно принимать сложные и выгодные решения для государства,пример табачной фабрики и решений "новых ребят".

никто не собирается играть в долгую, речь идет от силы о трех годах,пять лет Зе не высидит, поэтому "новые ребята" очень активничают.
приватизация=дерибан в наших условиях за исключением одного раза в случае приватизации "Криворожстали".
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Очень не плохая идея!!!
Укрпочта чисто совково - нафталиновая и ни какой конкуренции с Новой почтой не тянет.
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Да нет.... новая почта по оборотам с Укрпочтой как моська и слон. Укрпочта действительно слон, на котором можно и нужно зарабатывать. Я знаю о чём говорю. Пусть лучше на нём зарабатывает государство.
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