 Гончарук допустил частичную приватизацию "Укрпошты"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По словам премьера, в Украине не так много больших предприятий с определенной социальной нагрузкой, таких как "Укрпошта" – до 10. И эти предприятия могут быть либо запрещены для приватизации, либо подготовлены к выходу на иностранные площадки для привлечения системных инвесторов.

"Это означает, что мы можем подготовить к тому, чтобы продать 20-30% акций "Укрпошты" разным акционерам, которые зашли бы со своими деньгами, более дешевыми. Предоставили бы этому предприятию новые ресурсы, привнесли бы правильную корпоративную культуру и дали бы возможность усилить и ускорить его развитие", - заявил Гончарук.

Он отметил, что такая модель возможна при работе с социально-значимыми компаниями.

При этом Гончарук подчеркнул: полная продажа таких компаний – вопрос очень сложный, к нему нужно подходить очень взвешенно и осторожно.

"Как правило, по отношению к таким предприятиям мы будем рассматривать возможность частичной приватизации при условии полного сохранения контроля государства над ними, чтобы функция продолжала выполняться", - подчеркнул премьер.

Кроме того, сообщил Гончарук, также существует ряд компаний, которые, с одной стороны, не являются мелкими и локальными, с другой - не являются стратегическими.

"Это несколько десятков – до сотни. К примеру, есть отдельные банки, которые сейчас находятся в госсобственности и от продажи которых государство абсолютно ничего не потеряет. Такие компании и предприятия должны готовиться к продаже по спецпроцедуре", - подчеркнул он.

По словам премьера, для продажи таких компаний Фонд госимущества должен будет на прозрачном конкурсе отобрать советника – компанию, которая будет вести процедуру продажи. Эта компания должна быть материально заинтересована в продаже активов как можно дороже.

"До конца года планируем определиться с такими компаниями", - сказал Гончарук.

Относительно небольших локальных и зачастую убыточных предприятий премьер отметил, что чем скорее они будут проданы через площадку "ProZorro. Аукцион" новым собственникам, тем скорее там начнется развитие.

Как сообщалось, Верховная Рада 3 октября отменила перечень запрещенных к приватизации государственных компаний, приняв законопроект №1054-1 в целом с дальнейшей технико-юридической доработкой. Таким образом, Кабмин в течение трех месяцев после вступления закона в силу должен будет разработать и подать на рассмотрение парламента перечень стратегических предприятий, где государство не может продать контрольный пакет акций.

Помимо этого, документ исключает национальный почтовый оператор "Укрпошту" из ст. 4 закона о приватизации.