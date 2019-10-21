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 НБУ на минувшей неделе купил и продал на межбанке $62 миллиона

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 15 по 18 октября суммарно купил и продал на межбанковском валютном рынке одинаковые объемы валюты – по $31 млн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению центробанка, на минувшей неделе Нацбанк приобрел $30 млн по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), покупка еще $1 млн и продажа $31 млн были осуществлены по единому курсу (с использованием инструмента matching).

Как сообщалось, на предыдущей неделе чистая покупка Нацбанком валюты на рынке составила $134,5 млн, а в первую неделю месяца центробанк впервые с начала августа вышел на рынок для поддержки гривни и продал рекордные для этого года $200,0 млн.

В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $4,334 млрд, продал - $448,2 млн, в частности в сентябре он приобрел $930 млн, в августе - $316 млн, в июле - $1,271 млрд, в июне - $322 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154934
 
 
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