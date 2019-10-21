 Количество киберпреступлений в Украине выросло вдвое. ИНФОГРАФИКА

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Опендатабот" сообщает БизнесЦензор.

Преступления в сфере информационных технологий (киберпреступления) — это различные виды преступлений, совершаемые при помощи компьютера и сети интернет. Киберпреступники охотятся на персональные данные, банковские счета, пароли и другую информацию, которая существует в электронном виде. Потерпевшими могут стать как физические лица, так и бизнес и государственный сектор.

Скачок числа всех киберпреступлений состоялся в 2017 году. После этого количество преступлений имеет тенденцию расти. Так в 2017 было зафиксировано 1795 дел, в 2018 — 1023, за последние полгода — 1005.

Скачок 2017 года в значительной степени связан с вирусом "Петя".

"В 2017 году от вируса "Петя" пострадали тысячи компаний. Вероятно, именно с этим связан резкий скачок киберпреступности в то время. Тогда заявления в киберполиции о данных, потерянных из-за этого вирус, часто оставались без ответов", - комментирует адвокат Максим Лазарев.

По его данным, сейчас ситуация несколько изменилась.

"И увеличение количества таких преступлений в последние два года в значительной мере связано с тем, что постепенно штат сотрудников киберполиции расширяется и соответственно больше уголовных дел начинают расследовать. Но, к сожалению, львиная доля таких дел так и не доходит до суда", - сказал Лазарев.