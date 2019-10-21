 "Мироновский хлебопродукт" Косюка объявил о выкупе евробондов на $79 миллионов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению компании на Лондонской фондовой бирже в понедельник, цена выкупа - $81,92 млн.

Как сообщалось, в настоящее время в обращении находятся три выпуска еврооблигаций холдинга: с погашением в апреле-2020, ставкой купона 8,25% годовых и доходностью 3,294% в год; с погашением в мае-2024, ставкой купона 7,75% годовых и доходностью 5,902% в год, и с погашением в апреле-2026 - последнее размещение еврооблигаций было на $550 млн с доходностью 6,95% годовых.

МХП - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2018 году сократилась на 44,3% – до $128 млн, выручка увеличилась на 21% – до $1,556 млрд.

МХП в апреле-июне 2019 года сократил чистую прибыль на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $171 млн, выручку увеличил на 36% – до $946 млн.