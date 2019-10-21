[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.88 27.58
 Энергетика, Транспорт
  1176  0
Все про:Колумбия (7) уголь (1226) ДТЭК (599)

 ДТЭК принял пятое судно с углем из Колумбии

В порт "ТИС" в Одесской области прибыло уже пятое судно из Колумбии с 80 тыс. тонн угля газовой марки для теплоэлектростанций холдинга "ДТЭК".

Об этом со ссылкой на пресс-службу ДТЭК сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас судно Lowlends Ligjt разгружают. Уголь отправят на склады теплоэлектростанций ДТЭК. На складах уже 1 млн тонн угля, что в два раза больше, чем в начале осени", - говорится в сообщении.

"На складах наших восьми теплоэлектростанций, в основном, отечественный уголь, который был и остается приоритетным для компании. За 9 месяцев шахтеры ДТЭК Энерго добыли 16,5 млн тонн угля. Также мы пополняем склады импортным топливом. В порт прибыло пятое судно с углем из Колумбии. Всего за границей мы законтрактовали 388 тысяч тонн угля", - рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук. –.

Для покупки угля компания также выходила на украинскую энергетическую биржу.

"Цена, предложенная поставщикам, была основана на котировках API2 и включала стоимость доставки (Роттердам +). Однако, все восемь сессий торгов завершились безрезультатно. Ни один лот из 450 тыс. тонн так и не был законтрактован", - сообщает ДТЭК.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154906
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гонтарева Зеленский Кабмин Квартал-95 Киев Коломойский пожар США Япония
 
 
 
 
 
 вверх