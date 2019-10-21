 Киевсовет хочет запретить провоз в метро животных без клеток и велосипедов без чехлов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
В частности, кроме объемного багажа, взрывоопасных или наркотических веществ, предлагается запретить перевозку животных без клеток или контейнеров, если это не собаки-поводыри.
Велосипеды, согласно документу, могут перевозиться в метро только в разобранном виде или в чехле.
В проект решения также сказано, что сотрудники метро могут не пустить пассажира "с неопрятным внешним видом".
Как пояснили в Киевсовете, имеются в виду люди "обнаженные, с обнаженным торсом, в нижнем белье, без обуви, в грязной одежде и в одежде с явно выраженным специфическим и неприятным запахом".
В прежних правилах был лишь запрет на пребывание в метрополитене без обуви.
Также в новых правилах запрещается расклеивать рекламу, осуществлять предпринимательскую деятельность, заниматься агитацией, громко включать музыку, играть на музыкальных инструментах, петь и попрошайничать.