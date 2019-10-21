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 Киевсовет хочет запретить провоз в метро животных без клеток и велосипедов без чехлов

Киевский горсовет разработал проект новых правил пользования метрополитеном.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В частности, кроме объемного багажа, взрывоопасных или наркотических веществ, предлагается запретить перевозку животных без клеток или контейнеров, если это не собаки-поводыри.

Велосипеды, согласно документу, могут перевозиться в метро только в разобранном виде или в чехле.

В проект решения также сказано, что сотрудники метро могут не пустить пассажира "с неопрятным внешним видом".

Как пояснили в Киевсовете, имеются в виду люди "обнаженные, с обнаженным торсом, в нижнем белье, без обуви, в грязной одежде и в одежде с явно выраженным специфическим и неприятным запахом".

В прежних правилах был лишь запрет на пребывание в метрополитене без обуви.

Также в новых правилах запрещается расклеивать рекламу, осуществлять предпринимательскую деятельность, заниматься агитацией, громко включать музыку, играть на музыкальных инструментах, петь и попрошайничать.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154898
 
 
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