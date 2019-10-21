 Телефоны Huawei лишились приложений Google из-за санкций США

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Представители рассказали Financial Times, что корпорации удалось найти замену для большей части оборудования, которое они покупали в США, но найти альтернативу сервисам Google пока не удается.

Как пояснила вице-президент Huawei по связям с общественностью Джой Тэн, у клиентов со старыми мобильными телефонами китайской компании остался доступ к магазину приложений Google Play, Google Maps и другим сервисам Google.

Однако на новых моделях Huawei эти услуги будут недоступны. Из-за этого Huawei опасается оттока зарубежных покупателей.

Для решения проблемы китайская корпорация разрабатывает альтернативную операционную систему, получившую название Harmony. Но, как уточнила госпожа Тэн, система "еще далека от готовности", и на ее разработку уйдут годы.

"После публикации черного списка США мы смогли найти некоторые альтернативные решения. Самый сложный вопрос — это сервисы Google. Мы можем продолжать использовать платформу Android, потому что у нее открытый исходный код, но мы не можем использовать технологии, которые помогают приложениям работать на этой платформе",— пояснила представительница Huawei.

Китайская телекоммуникационная корпорация находится под санкциями США с мая. Американским компаниям запрещено работать с китайской корпорацией, чтобы защитить свою инфраструктуру от возможных внешних угроз. Вопреки санкциям 16 октября Huawei отчиталась о росте выручки в третьем квартале на 26,7%.