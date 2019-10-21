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Все про:Киев (2224) ОГА (19) Бно-Айриян (2)

 Глава Киевской ОГА подал в отставку, его сменит бывший топ-менеджер соратника Медведчука (обновлено)

Глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал заявление об отставке.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в сети Facebook, передает БизнесЦензор.

"Прошу принять мою отставку с должности главы Киевской областной государственной администрации", – говорится в датированном 20 октября заявлении на имя президента Владимира Зеленского.

Зеленский назначил главой Киевской ОГА Бно-Айрияна 10 июля.

В то же время на заседании в воскресение, 20 октября, Кабмин согласовал увольнение Бно-Айрияна и назначение на должность главы Киевской областной госадминистрации Алексея Чернышова.

Чернышов – харьковский бизнесмен, в электронной декларации за 2018 год он указал в собственности 50% ООО "Блум Девелопмент", 100% в ООО "АМ Пропертти групп", 100% в кипрской компании "Корникулариус Лимитед" и 100% в компании "Фешн Ритейл ЛТД" с регистрацией на Британских Виргинских островах (БВО).

Он также является бенефициаром ООО "МСБ Финанс", "Стендинг Ассетс С.А." (БВО), кипрской Galinero Holdings Limited и австрийской "ВиАй2 Партнерс ГмбХ".

Ранее Чернышов длительное время возглавлял концерн "Авек холдинг" харьковского бизнесмена Александра Фельдмана, избранного народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!".

Кроме того, Правительство согласовало назначение кандидатур на должности руководителей и их заместителей в областные государственные администрации:

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154888
 
 
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Зеля предал нас, своих избирателей которые ему доверились!!!)) Мы хотели посадок Медведчуков и тд, и волали, что "марадъор" их не посадил, а они еще больше лезут на видные должности из всех щелей как тараканы!!!))
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нікого він "не предал", він апріорі не збирався ні з олігархами боротися, ні садити тих хто дійсно давно має відбувати покарання за антидержавницьку діяльність, не втішай себе тим , чого ніколи не було.
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Как писала З.Казанжи: вместо молодых лиц вы увидите дряблые жопы регионалов.
"СН" это кидок государственного масштаба. Путиноиды нахлобучили целое государство.
Суки!
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Сразу видно честного человека. Какой конкурс прошёл этот кристальный человек? Конкурс владельцев оффшоров? Эх, "сделаем их ещё раз!"
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Судя по декларации сразу видно - будет "служить народу" на зарплату гос служащего в 8000 гривен.
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"Слуги" народа , деребанят народную землю, на это "дело" помощь из Харькова подошла , наверное местных не нашли , а где же согласование с жителями по самоуправлению , раньше было засилие чиновников из Донецка докерувались, а теперь Фельдманы, потому , что так грабить страну могут только пришлые .
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