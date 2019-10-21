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 Цены на нефть продолжают снижаться после падения на прошлой неделе

Котировки нефти продолжают снижаться в понедельник утром после падения на прошлой неделе, рынок остается под влиянием негативных факторов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,16 (на 0,27%), до $59,26 за баррель. В пятницу контракт подешевел на $0,49 (на 0,82%), до $59,42 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому же времени дешевели на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,11 (на 0,2%), до $53,67 за баррель. За предыдущие торги WTI подешевела на $0,15 (на 0,28%), закрывшись на отметке $53,78 за баррель.

За прошлую неделю Brent подешевела примерно на 1,8%, WTI - на 1,7%.

"Настроения на рынке остаются пессимистичными, поскольку слабые экономические данные из таких стран, как Китай, а также продолжающиеся торговые переговоры между США и КНР продолжают оказывать давление на темпы глобального экономического роста", - говорится в обзоре AxiTrader.

На прошлой неделе стало известно о замедлении в третьем квартале темпов роста ВВП Китая, крупнейшего потребителя нефти в мире, до минимального уровня почти за 30 лет. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 11 октября, взлетели на 9,28 млн баррелей при прогнозе роста всего на 4 млн баррелей. Число нефтяных буровых установок в Штатах на прошлой неделе увеличилось на одну единицу - до 713, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Подъем был зафиксирован вторую неделю подряд.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в понедельник упала на 2,3% - до 438,1 юаня за баррель. Таким образом, она снижается третий день подряд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154885
 
 
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