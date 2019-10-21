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 Кабмин сменил главу Госслужбы морского и речного транспорта (обновлено)

Кабинет министров Украины уволил главу Государственной службы морского и речного транспорта и двух его заместителей.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабмина сообщает БизнесЦензор.

По решению правительства Дмитрий Петренко уволен с должности председателя Государственной службы морского и речного транспорта; Дмитрий Баринов и Дмитрий Балибердина уволены с должности заместителей главы этой госслужбы.

Также Кабмин назначил Николая Божко на должность первого заместителя председателя Госслужбы морского и речного транспорта.

Согласно обнародованному на официальном правительственном портале распоряжению №976-р от 20 октября, Кабмин также назначил Божко временно исполняющим обязанности председателя Государственной службы морского и речного транспорта.

До этого Божко с апреля 2014 года был первым заместителем главы Государственного агентства инфраструктурных проектов, в 2015 году баллотировался в горсовет Киева от партии "Оппозиционный блок".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154879
 
 
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