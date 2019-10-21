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 Уроженец Одессы стал новым миллиардером в рейтинге Forbes

Уроженец Одессы предприниматель Влад Шмунис стал долларовым миллиардером, благодаря недавней сделке, которая заключила его компания RingCentral, сообщает Forbes.

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

RingCentral базируется в Белмонте, штат Калифорния, и предоставляет компаниям корпоративные услуги, связанные с телефонной связью, обменом сообщениями, видеоконференциями и другим.

3 октября RingCentral объявила, что станет партнером поставщика телекоммуникационного оборудования Avaya на новой облачной платформе. Согласно условиям сделки RingCentral выплатит Avaya $500 млн долларов, в том числе аванс в размере $375 млн, а также инвестиции в привилегированные акции на $125 млн. Сделка предоставит RingCentral доступ к 100 млн пользователей Avaya (по сравнению с 2 млн RingCentral) и поможет погасить значительный долг.

После объявления о сделке акции RingCentral выросли в цене на 28% и продолжают расти. Рыночная капитализация компании уже превышает $14 млрд, пишет издание.

По оценкам Forbes, состояние Шмуниса, занимающего пост генерального директора RingCentral сейчас оценивается в $1,3 млрд. Состояние его партнера Влада Вендрова, выпускника университета в Петербурге, журнал оценил в $600 млн. RingCentral отказался от комментариев.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154877
 
 
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