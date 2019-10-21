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 Власть, Коррупция
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Все про:Кабмин (3517) НАПК (183)

 Кабмин назначил временного председателя Нацагентства по предотвращению коррупции

20 октября правительство возложило исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Наталью Новак.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины сообщает БизнесЦензор.

"Новак Наталья Васильевна опытный историк, юрист, "заслуженный экономист Украины", - сообщает Кабмин.

Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что это решение стало возможно благодаря закону, который вступил в силу 18 октября.

Этот закон позволяет в течение 5 дней со дня вступления в силу Кабмину назначить лицо, временно исполняющее обязанности главы НАПК и в течение 2 месяцев провести конкурс на занятие должности главы по новому порядку.

Как сообщал БизнесЦензор, президент Владимир Зеленский подписал закон, который меняет форму управления Национальным агентством по предотвращению коррупции, обязывает руководство Офиса президента подавать электронные декларации, а также сокращает государственное финансирование политических партий.

В частности, форма правления Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции меняется с коллегиальной на единоличную.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154873
 
 
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