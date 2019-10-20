 Waymo и Renault запустят роботакси в Париже

Об этом сообщают Электровести, передает БизнесЦензор.

Амбиции Waymo в максимально быстром распространении технологии автономного транспорта можно проследить по партнерским соглашениям компании. Вслед за договором, подписанным летом с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, дочка Alphabet начала готовиться к запуску роботакси в Париже. Это проект реализуют вместе с Renault.

В Париже сервис роботакси будет действовать не во всем городе, а только на участке длиной 34 км между аэропортом им. Шарля де Голля и деловым районом Ла-Дефанс, расположенном на северо-западе столицы.

Использование заданных маршрутов или транспортных коридоров - нормальная практика для пилотных проектов в области автономного движения. Это первый шаг к тому, чтобы регулирующие органы дали разрешение на запуск полноценного беспилотного транспорта.

Запуск роботизированного такси в столице Франции станет первым крупным проектом компании за пределами США, где Waymo уже проводит широкомасштабные испытания на общественных дорогах. В рамках этих испытаний с начала года в Финиксе, штат Аризона, заработала коммерческая служба беспилотного такси.

Ранее сообщалось, что Waymo получила разрешение на перевозку пассажиров на автомобилях-беспилотниках в Калифорнии.

Калифорнийская комиссия по коммунальным услугам (CPUC) выдала Waymo разрешение на участие в пилотной программе Autonomous Vehicle Passenger Service. В настоящее время более 60 компаний имеют право на тестирование самоуправляемых транспортных средств на территории штата, но условия для Waymo несколько отличаются от остальных фирм. Выданное CPUC разрешение позволяет компании перевозить пассажиров в своих беспилотных такси по государственным дорогам, но в то же время накладывает определенные ограничения.