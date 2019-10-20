 В Киеве установят 27 новых пунктов мониторинга качества воздуха

Об этом сообщает Знай.ua, передает БизнесЦензор.

Концепцию внедрения и обслуживания функционирования муниципальной системы мониторинга окружающей природной среды рассмотрели в ходе заседания Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики.

"Данный вопрос уже поднимается больше чем 2 года – к сожалению, до сегодняшнего дня не было реакции. Но в связи с тем, что мы увидели проблематику, которая является важнейшей и наиболее актуальной в Киеве – в первую очередь, для Дарницкого района (это завод "Энергия", Бортническая станция аэрации, ТЭЦ) – такую систему мы должны создать. Тогда каждый киевлянин будет знать, какова ситуация воздуха, экологическое состояние того или иного района", – отметил глава Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Константин Яловой.

Однако, эту эко-идею нельзя назвать заслугой именно столичных чиновников.

Как сообщил заместитель начальника Управления экологии и природных ресурсов, после подписания Ассоциации с Европейским союзом Украина взяла обязательства по соблюдению требований европейских норм, в частности, и директив, регламентирующих проведение исследований атмосферного воздуха. Сейчас уже было принято и постановление правительства о некоторых вопросах соответствующего мониторинга, поэтому, если раньше это была инициатива, то сейчас это уже превратилось в обязательство.

"В прошлом году мы провели исследования атмосферного воздуха в Киеве: к процессу были привлечены Центральная геофизическая обсерватория, специалисты украинских предприятий и европейская компания, которая имеет сертифицированное референтное оборудование. На основании этой работы была разработана концепция построения системы референтных постов муниципального мониторинга состояния атмосферного воздуха в столице", – рассказал заместитель начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.

Эта система будет соответствовать требованиям европейских директив и предоставит возможность обеспечить непрерывный контроль за концентрацией вредных веществ в атмосферном воздухе, чтобы объективно и своевременно определять опасную экологическую ситуацию и минимизировать негативное влияние.

"Она нужна не только, чтобы измерять и видеть, а и для того, чтобы принимать важные решения относительно будущих застроек. Где есть нагрузка на воздух, возможно, там нужно развести транспортные потоки, увеличить количество электрического транспорта, обоснованно увеличить размер зеленых зон", – сказал Савченко.

Концепция предусматривает создание сети из 27 постов наблюдения, оборудованными современными газоанализаторами. Существующая же ныне система, состоящая из 16 постов, уже является устаревшей – она не работает в режиме онлайн и не позволяет оперативно выявлять сложные ситуации, возникающие в той или иной части города.

Неким дополнением должна стать также мобильная лаборатория с необходимым оборудованием для оперативного сканирования загрязнений, выезжая на место событий.

Уже традиционной преградой, как и для многих вопросов, с которыми приходится сталкиваться жителям Киева, и для данной инициативы стало отсутствие средств.

В целом это "воздушное внедрение" планируется ввести уже в 2020 году. Однако решающим должно стать слово мэра Киева Виталия Кличко.

"Мы должны видеть реальную картину, а не полагаться на данные общественных организаций, которые ставят измерители, не являющиеся лицензированными, после чего возникает общественный резонанс. А так у нас будут четкие ответы, лицензированная система и понимание ситуации. Однако выделение средств в первую очередь будет зависеть от позиции городского головы", – подчеркнул Яловой.

Следующим шагом должна стать разработка четкого бюджетного запроса. Сразу после этого будет направлен запрос в исполнительный орган.

"Я уверен, что надо обратиться к киевского городскому главе Виталию Кличко с просьбой дать поручение соответствующему структурному подразделению найти средства на данную муниципальную систему мониторинга", – отметил Яловой.