 В Google Maps появятся сообщения об авариях на дороге, камерах и пробках

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.
Владельцы мобильных устройств смогут сообщать и о других опасных или непредвиденных ситуациях и происшествиях на дорогах, которые могут быть важны для водителей. Речь идет о строительстве или ремонте дорог, закрытии полос движения, поврежденных транспортных средствах и объектах на дороге, например, о мусоре.
Все это - основные функции Waze и одна из основных причин, по которой многие пользователи выбирают Waze вместо Google Maps. Новые функции в мобильных приложениях Google Maps для iOS и Android начнут разворачиваться на этой неделе.
Отмечается, это не первое добавление в Google Maps функций, знакомых пользователям Waze. В мае этого года в сервисе появились уведомления об ограничении скорости и расположении радаров контроля скорости более чем в 40 странах.
Но ворот это правильно, наконец то начинает доходить.... Это пузырь из манускрипта Войнича стр.88 развернутая. Вот чем ещё опасны частые землетрясения, которых сейчас много и о них молчат...
По словам очевидцев, из океана поднялся "колоссальный мыльный пузырь с облаками дыма и пара". Размеры этого пузыря были "подобны куполу Вашингтонского капитолия" (для справки: высота этого купола 88 метров, а диаметр - 29 метров). Можно подумать, что пассажиры преувеличили увиденное от испуга. Однако результаты нового исследования показывают, что это вовсе не самый большой "вулканический пузырь" из возможных.
Работа американских геофизиков не только объясняет необычное явление, но и поможет лучше понять вулканические процессы, происходящие на дне океанов и морей. Изучая инфразвуковые отголоски подводных извержений вулкана, ученые составили модель этих событий. По мнению геофизиков, подобные звуковые колебания возникают из-за колебаний и разрывов пузырей магматического газа. Эти пузыри образуются в подводных вулканических жерлах и могут взрываться уже над поверхностью воды.
Если расчеты исследователей верны, такие вулканические пузыри могут быть куда больше купола Капитолия. Их диаметр может достигать 440 метров - это эквивалентно трем пирамидам Хеопса, поставленным друг на друга, или высоте 108-этажного небоскреба Уиллис-тауэр в Чикаго. Вполне возможно, что и пузырь, увиденный пассажирами "Альбатроса", был куда больше, чем его описывали