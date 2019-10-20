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 Toyota представила электрический двухместный сити-кар, который выйдет на рынок в 2020 году. ФОТО

Японский автопроизводитель Toyota представил сразу шесть готовых к серийному производству электромобилей и более компактных электрических средств передвижения. Наибольший интерес представляет двухместный серийный электрический сити-кар с непритязательным названием Toyota Ultra-Compact BEV, который собираются выпустить на улицы японских городов уже зимой 2020 года.

Об этом сообщает ITC.ua со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

Toyota представила электрический двухместный сити-кар, который выйдет на рынок в 2020 году 01

Сити-кар рассчитан на использование в центрах крупных городов, где нет нужды в максимальной дальности пробега. От полного заряда Toyota Ultra-Compact BEV способна проехать до 100 км, при этом процесс заряда от сети 220 В займет пять часов. Максимальная скорость модели составляет 60 км/ч. При габаритах 2,490×1,290×1,550 мм модель вмещает двух взрослых людей.

Toyota представила электрический двухместный сити-кар, который выйдет на рынок в 2020 году 02

Данная модель также получит бизнес-версию Ultra-compact BEV business concept с такими же габаритами и характеристиками, но другим дизайном и трансформируемым салоном. Благодаря возможности отодвинуть кресло, убрать руль и выдвинуть столик, планшет и проектор, пользователь сможет не только доехать до нужной точки, но и поработать и даже расслабиться.

Также Toyota показала индивидуальные средства передвижения Walking area BEV, а также трехколесный одноместный Toyota i-ROAD.

Toyota представила электрический двухместный сити-кар, который выйдет на рынок в 2020 году 03

Широкой публике новинки покажут на Tokyo Motor Show 2019, там же можно будет провести тест-драйвы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154808
 
   
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